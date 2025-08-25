Se reúne Alfonso Durazo con jóvenes ganadores del Premio Estatal de la Juventud 2024

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, se reunió con los jóvenes ganadores del Premio Estatal de la Juventud 2024, a quienes refrendó el apoyo de su gobierno para sus proyectos e ideas que aporten al desarrollo de la entidad.

En su reunión con más de 20 jóvenes, Alfonso Durazo recordó que el compromiso de su gobierno es que los jóvenes tengan cada vez más oportunidades de crecimiento y que sigan siendo un referente de esfuerzo y entrega.

El mandatario, acompañado de la directora del Instituto Sonorense de la Juventud, Rebeca Valenzuela, llamó a los jóvenes a seguir preparándose en cualquiera que sea su ámbito, como artes, economía, cultura, ingenierías, para el desarrollo del talento sonorense. "Hoy veo a los jóvenes como el potencial de crecimiento que poseemos, por eso tenemos un gabinete integrado en su mayoría por jóvenes. También mi gobierno los impulsa, porque sabemos todo lo que pueden aportar para hacer de nuestro estado algo mejor en el futuro", indicó.

El mandatario destacó que los ganadores son una inspiración para que más jóvenes aporten sus conocimientos en diversos ámbitos de compromiso social en Sonora y, así, construir comunidades más responsables con su entorno.

Alfonso Durazo Montaño con los jóvenes

"Me propuse ser el gobernador de las y los jóvenes sonorenses, el gobernador de la educación y que dé mayores oportunidades a las y los jóvenes, así es que me da muchísimo gusto estar aquí", expresó.

Durante el encuentro, el gobernador se comprometió a apoyar a Tomás Armando González Castillo, de 28 años y ganador en la categoría 'Preservación de Culturas Indígenas', en la publicación de un libro sobre la etnia yaqui.

4.8 millones de pesos se destinaron en estímulos para los ganadores del Premio Estatal de la Juventud 2024, para más de 20 categorías que van con la conservación de medio ambiente, salud, trabajo social y más.

48 ganadores tendrá la edición 2025 del Premio Estatal de la Juventud, con premios de más de 100 mil pesos.

Fuente: Tribuna