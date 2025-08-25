Sonora: Rendirán protesta nuevos jueces y magistrados ante el Congreso del Estado

Hermosillo, Sonora.- Los nuevos jueces y magistrados que resultaron electos rendirán protesta ante el Congreso del Estado el próximo 1 de septiembre, aseguró el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Nery Ruiz Arvizu.
Explicó que, culminado el proceso electoral local judicial con la entrega de constancias y resueltas las impugnaciones por parte del Tribunal Estatal Electoral, el Congreso de Sonora deberá tomarles protesta a los jueces y magistrados electos para que asuman su cargo en el Poder Judicial local.
Nery Ruiz Arvizu recordó que son 50 cargos los que se sometieron a elección: tres magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, seis magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, y el resto es para jueces y juezas.
Dijo que en el próximo proceso electoral local del 2026, además de la gubernatura, las diputaciones locales y los ayuntamientos, se renovarán 50 cargos del Poder Judicial local.
