Tras salir de prisión, captan a Chávez Jr. durante entrenamiento en gimnasio de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El boxeador Julio César Chávez Jr. comenzó una nueva etapa en su proceso legal tras obtener la libertad condicional ayer domingo. La decisión judicial permite que hombre de 39 años de edad, enfrente su juicio fuera de reclusión, después de que un juez en Hermosillo determinara vincularlo a proceso bajo esta modalidad. Sin perder el tiempo, el pugilista retomó sus actividades deportivas este lunes 25 de agosto.

Fue visto en una sesión de entrenamiento en un conocido gimnasio de la capital sonorense. Según explicó su abogado, Rubén Fernando Benítez, la Fiscalía no presentó argumentos suficientes para justificar que el deportista debiera permanecer detenido durante el procedimiento. Como parte de las condiciones de su liberación, Chávez Jr. tiene la obligación de presentarse a todas las audiencias requeridas y cuenta con una restricción para salir del país.

Su próxima cita en los tribunales está fijada para noviembre de 2025. Pocas horas después de abandonar el centro penitenciario, la reaparición pública del deportista tuvo lugar en el Coliseo Boxing Club, propiedad del también campeón Juan Francisco 'Gallo' Estrada. A través de un video difundido por el propio establecimiento, se observa a Chávez Jr. ejecutando rutinas de boxeo con notable intensidad.

En las imágenes, el boxeador trabaja con el saco, la pera y realiza ejercicios de sombra, mostrando la técnica que llevó a la cima del pugilismo a su padre. Aunque no emitió declaraciones, su lenguaje corporal denotaba concentración y un claro interés por volver a su disciplina. Este proceso legal se deriva de dos delitos que forman parte de una investigación iniciada en 2019 por la Fiscalía General de la República (FGR).

Las acusaciones que enfrenta Julio incluyen presuntos vínculos con el crimen organizo y tráfico de armas. El caso, según se ha informado, tiene su origen en una denuncia proveniente de Estados Unidos, país del que fue deportado recientemente por irregularidades en su visado. Mientras su situación jurídica sigue su curso, Julio César Chávez Jr. parece enfocar su energía en el cuadrilátero, abriendo la puerta a un posible regreso a la actividad.

Fuente: Tribuna