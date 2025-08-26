Alta derrama económica: Más de 260 eventos deportivos al año se realizan en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Más que preparada se encuentra Ciudad Obregón para recibir cualquier tipo de evento de corte deportivo, según la presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) en la localidad. "Ser sede de eventos deportivos locales, estatales y nacionales es muy importante para la ciudad porque ofrecen una amplia gama de beneficios económicos, sociales, de marketing y promoción", comentó Nubia Flores Amaya.

Aseguró que la infraestructura hotelera garantiza la estancia de miles de visitantes en el mismo día; esto, luego de que la Secretaría de Turismo estatal diera a conocer que 268 eventos deportivos se celebran anualmente en Cajeme. Por su parte, el director del Instituto del Deporte en Cajeme destacó las gestiones para la atracción de esos eventos.

"Hemos demostrado que la ciudad puede recibir cualquier tipo de evento deportivo, lo vimos hace un par de semanas; aquí hay afición para muchísimas disciplinas deportivas y estamos gestionando traer más eventos nacionales", comentó. Mientras tanto, Mariko Tamaura, vicepresidenta de comercio de Canaco Obregón, coincidió en la importancia de contar con esos elementos. "Gracias a los importantes eventos que tuvimos este mes, nos hemos dado cuenta de que nuestra ciudad cuenta con hoteles, un sector restaurantero muy grande y con riquísima comida", señaló.

Grandes eventos deportivos se han realizado en Ciudad Obregón

Fuente: Tribuna del Yaqui