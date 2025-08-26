Ciudad Obregón HOY: Altas temperaturas y baja probabilidad de LLUVIAS este 26 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El clima en Ciudad Obregón para este martes 26 de agosto de 2025 se presenta con condiciones cambiantes que marcarán la rutina de sus habitantes. Desde un amanecer despejado con temperaturas templadas hasta una tarde sofocante con sensación térmica superior a los 40°C, el día estará definido por el calor extremo característico del verano en Sonora. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el reporte meteorológico completo.

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY martes 26 de agosto

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana la ciudad amaneció con cielo despejado y una temperatura de 25 grados, acompañada de una humedad cercana al 90 por ciento que incrementa la sensación de bochorno. Conforme avancen las primeras horas, el termómetro subirá rápidamente: entre las 8:00 y las 11:00 horas se esperan valores de 29 a 34 grados, con cielos de nubes y claros.

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY. Foto: Conagua

En ese lapso, la sensación térmica alcanzará hasta 39 grados y el índice UV se elevará a niveles muy altos, lo que hace indispensable evitar la exposición directa al sol sin protección. Para la tarde, el ambiente será mucho más caluroso. Hacia las 14:00 horas, la temperatura llegará a 37 grados, con una sensación térmica cercana a los 42. Aunque el pronóstico señala intervalos parciales de nubosidad, la probabilidad de lluvia es mínima, apenas del tres por ciento.

Las rachas de viento, provenientes del suroeste, oscilarán entre los 7 y 23 kilómetros por hora, brindando apenas un ligero alivio al calor predominante. El índice UV seguirá siendo muy alto en estas horas, por lo que se recomienda limitar actividades al aire libre. Al caer la tarde, entre las 17:00 y las 20:00 horas, se espera que el termómetro descienda ligeramente hasta los 32 grados, con cielo parcialmente nuboso. No obstante, la sensación térmica aún será de 36 grados, lo que mantendrá el ambiente cálido y húmedo.

Los vientos incrementarán su velocidad hasta alcanzar rachas de 32 kilómetros por hora, lo que podría provocar polvo en suspensión en algunas zonas de la ciudad. Durante la noche y la madrugada, el pronóstico anticipa temperaturas mínimas de 28 grados, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de lluvias, cercana al cinco por ciento. Aunque las condiciones serán menos extremas que en el día, la sensación térmica se mantendrá elevada debido a la humedad, lo que generará un ambiente bochornoso.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua) / The Weather Channel