Clima en Hermosillo HOY: Calor extremo y cielo parcialmente nublado este 26 de agosto

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo amanece este martes 26 de agosto de 2025 con un ambiente caluroso que se intensificará conforme avance la jornada. La capital sonorense, reconocida por sus altas temperaturas, mantendrá condiciones mayormente estables durante el día, con presencia de sol, algunos nublados y mínimas probabilidades de lluvia. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el pronóstico del tiempo y el clima íntegro.

Así será el clima en Hermosillo este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana Hermosillo registra 26 grados, con cielo despejado y una sensación térmica cercana a los 29°C. La humedad ronda el 78 por ciento y el viento sopla de manera ligera desde el este, con velocidades entre 6 y 11 kilómetros por hora. Conforme se aproxime el mediodía, el sol se mantendrá como protagonista con temperaturas que ascenderán hasta los 32°C.

Así será el clima en Hermosillo este martes. Foto: Conagua

Durante la tarde, el termómetro llegará a su punto máximo con 36 a 38 grados. Aunque habrá momentos de nubosidad parcial, la probabilidad de lluvia se mantiene baja, alrededor del dos por ciento, por lo que no se esperan precipitaciones significativas. El índice UV alcanzará niveles muy altos en las horas centrales del día, principalmente alrededor de las 11:00 y 14:00 horas, con valores de 9 sobre 11.

Esto significa que la radiación solar será intensa y se recomienda evitar la exposición directa al sol sin protección, además de mantenerse hidratado para contrarrestar los efectos del calor extremo. Hacia la tarde-noche, las condiciones comenzarán a mostrar cierta variación. El cielo se tornará con nubes y claros, mientras las temperaturas descenderán paulatinamente a los 31 grados.

Sin embargo, la sensación térmica seguirá siendo alta, alrededor de 35 grados, debido al arrastre de aire cálido y la humedad ambiental. La velocidad del viento incrementará levemente, alcanzando rachas de hasta 34 kilómetros por hora desde el oeste.

Ya en la noche, el panorama se tornará mayormente nublado. Los registros oscilarán entre los 29 y 30 grados, con una ligera posibilidad de lluvia de hasta un cinco por ciento. En la madrugada, la nubosidad se mantendrá con temperaturas mínimas de 28 grados y un aumento en la probabilidad de lluvia que podría alcanzar hasta un 18 por ciento. Aunque se trata de una posibilidad baja, no se descarta la presencia de lloviznas aisladas, propias de la temporada de verano en la región.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua) / The Weather Channel