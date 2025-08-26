Clima en Sonora: ¿Por tormenta tropical 'Juliette'? Prevén LLUVIAS para hoy MARTES 26 de agosto en la NOCHE

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Si este martes 26 de agosto de 2025 tienes planes para la noche, es importante que conozcas el pronóstico del clima, pues se está advirtiendo que habrá lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas. Aquí TRIBUNA te comparte el pronóstico completo del clima, según lo que señalan la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para que las precipitaciones no te sorprendan esta noche. Además, se prevén afectaciones por la tormenta tropical 'Juliette'; aquí te contamos los detalles.

Las autoridades meteorológicas del SMN están pronosticando que de 18:00 a 21:00 horas se tendrán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo para las regiones noroeste, norte, costa, centro, este y sur de Sonora. Además, se está previendo viento de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 30 a 50 km/h. También se señala que los fuertes vientos pueden provocar caída de árboles y caída de anuncios publicitarios, así como encharcamientos, inundaciones y deslaves. La Conagua señala que será para esta noche y madrugada del miércoles por el monzón mexicano en interacción con una vaguada en altura y la inestabilidad atmosférica que ocasionará lluvias fuertes en Sonora. Según los pronósticos, el monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera seguirá generando lluvias puntuales intensas en Sonora para mañana miércoles 27 de agosto.

Estas son las lluvias para hoy en la noche en Sonora

¿Afectará la tormenta tropical 'Juliette'?

De acuerdo con la Conagua, la circulación y los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical 'Juliette' propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, así como oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en su costa occidental. 'Juliette' se alejará gradualmente de costas mexicanas, por lo que se prevé que durante las primeras horas del miércoles deje de afectar al país; ante esto no se prevén afectaciones en Sonora.

¿Cómo será el clima en Sonora para mañana miércoles 27 de agosto?

Se prevé que por la mañana se tenga un cielo medio nublado, ambiente cálido y templado en sierras y posibles lluvias aisladas. "Cielo nublado, con lluvias puntuales intensas en Sonora (sureste), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida".

Fuente: Tribuna del Yaqui