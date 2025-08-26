Durazo reconoce a jóvenes sonorenses, Lamarque niega hackeo y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Arranca el martes 26 de agosto de la mejor forma, enterándote de la mejor y más relevante información que está marcando la agenda en el estado. Sin duda alguna, el Tribuna Top 3 de Sonora es tu mejor opción si te interesa conocer lo que está ocurriendo en la entidad. En este resumen informativo, que se convertirá en tu favorito, encontrarás detalles sobre el clima, la política, cultura y seguridad en territorio sonorense.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Grabarán película en Nogales

Se confirmó que grabarán algunas escenas de la película Coyote en la ciudad de Nogales, Sonora. El proyecto se estrenaría el próximo 2026 y contará con la actuación de actores de gran talla como Mel Gibson.

Lamarque descarta hackeo al sistema

El alcalde Javier Lamarque aseguró que el sistema del Ayuntamiento de Cajeme no sufrió un hackeo, sino un secuestro de información. Además, señaló que pidieron 150 mil dólares de rescate por los datos.

Durazo se reúne con ganadores del Premio Estatal de la Juventud

El gobernador Alfonso Durazo sostuvo un encuentro con los ganadores del Premio Estatal de la Juventud 2024. El mandatario aseguró que su gobierno continuará impulsando el desarrollo de los jóvenes, así como proporcionándoles nuevas oportunidades

Fuente: Tribuna del Yaqui