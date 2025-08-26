Entrega Alfonso Durazo 63 nuevas unidades para modernizar el transporte público en Sonora

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Como parte de la estrategia de modernización del sistema de movilidad en Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño entregó 63 nuevas unidades equipadas con aire acondicionado y tecnología para 148 mil usuarios de Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Nogales, Agua Prieta, Álamos y municipios de la zona serrana.

Durazo Montaño subrayó que, con esta entrega histórica para mejorar el servicio, los tiempos de llegada y las condiciones de las unidades, se comprueba la voluntad del Gobierno del Estado en coordinación con los concesionarios. Detalló que, del total de estas unidades, 32 serán incorporadas mediante inversión privada, distribuidas: 20 para Ciudad Obregón y 12 para Guaymas.

Por eso para mí el transporte es fundamental y hemos hecho una apuesta definitiva; quiero decirles a ustedes que el subsidio del transporte supera en el estado los mil millones de pesos al año", dijo.

A través del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes), se realiza una inversión cercana a los 50 millones de pesos para la entrega de 11 camiones al Ayuntamiento de Ciudad Obregón, así como dos unidades para fortalecer la línea nueve en Hermosillo, además de 18 camionetas tipo van para mejorar la conectividad y la movilidad en 10 municipios de la zona fronteriza y serrana.

Para Cajeme se destinaron 31 nuevas unidades, 20 de ellas aportadas por concesionarios, además de las 11 adquiridas por el Gobierno del Estado para ser operadas por el Ayuntamiento. Con una inversión conjunta de 91 millones de pesos, este esfuerzo beneficiará a más de 73 mil cajemenses.

En Guaymas, se incorporaron 12 nuevas unidades con una inversión de 37.2 millones de pesos, en beneficio de más de 33 mil habitantes. En los municipios serranos de Bacadéhuachi, Moctezuma, Bavispe y Quiriego, así como Bácum y Cucurpe, se destinaron vans exclusivamente para la movilidad estudiantil, garantizando transporte seguro a más de seis mil 700 alumnas y alumnos que antes recorrían largas distancias para llegar a sus escuelas.

Fuente: Tribuna del Yaqui