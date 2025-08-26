Explotación del litio en Sonora sigue frenada por litigio con una empresa china, confirma Durazo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- A tres años de que la extracción de litio en Sonora fuera paralizada y pasara a tribunales, este caso continúa en análisis, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño. El mandatario estatal reconoció que son los litigios que mantiene la federación con la empresa china Ganfeng Lithium los que han provocado el cese absoluto de las operaciones.

Hay un viejo litigio con una empresa de origen chino, que tenía una concesión, y esos litigios lamentablemente son procesos largos; eso es lo que ha detenido, pero continuamos con el compromiso del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado", afirmó Durazo Montaño.

Por el momento, la extracción está paralizada tanto para la empresa asiática como para LitioMX, la cual fue creada hace tres años y tiene como objetivo aprovechar el mineral en territorio nacional, fomentando el desarrollo tecnológico para la fabricación de baterías y otros productos derivados.

El gobernador Alfonso Durazo apuntó que en Sonora existen 11 yacimientos de este mineral; el más importante se ubica en el municipio de Bacadéhuachi, donde se proyecta la mayor inversión para su explotación.

