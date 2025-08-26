Gobierno trabaja en acuerdo con Grupo México para reparar daños en Río Sonora: Sheinbaum

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este martes 26 de agosto de 2025, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre los avances en el caso del derrame en el Río Sonora, considerado el peor desastre ambiental de la historia de la minería metálica en México. La mandataria mexicana señaló que continúan los avances.

En su respuesta, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano aseguró que su Gobierno está trabajando con las comunidades. Recordó que, cuando ocurrió el incidente de la contaminación del Río Sonora, por parte de Grupo México, en la época de Enrique Peña Nieto (EPN), "se hizo un fideicomiso, en donde se depositaron recursos para la remediación de suelos, de agua y para construir hospitales e incluso un laboratorio y varios temas". No obstante, apuntó que, antes de irse Peña, ese fideicomiso se cerró y quedaron muchas obras inconclusas.

La mandataria mencionó que desde la administración pasada, del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y hasta ahora, hay una grupo de trabajo que está hablando con Grupo México "de manera muy transparente a partir de las peticiones que hacen las comunidades". Se está buscando que:

Se terminan los hospitales.

Haya seguimiento epidemiológico en toda la población.

Se remedien los suelos.

Haya un sistema de medición del agua de manera permanente.

Se construya un laboratorio para poder darle seguimiento a la población que pudo haber recibido contaminación de este episodio.

Sheinbaum Pardo apuntó que, más que buscar una sanción penal, se busca resarcir los daños: "Se está trabajando en eso, en la búsqueda de que Grupo México pues acabe de pagar todo lo que debe de pagar por este accidente o incidente que hubo. Entonces se está trabajando en ello, esperemos que se llegue a una acuerdo, porque más allá de una denuncia penal y que pueda terminar algo en prisión es que haya la remediación y el seguimiento epidemiológico y que la población de esta zona que vive cerca de la zona pueda vivir sanamente".

En eso estamos trabajo con Grupo México y no vamos a hacer nada que no quiera la población", concluyó la presidenta.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo