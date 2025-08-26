Guaymas: La renta de yates en San Carlos reporta una muy buena temporada

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Lo que genera una importante derrama económica para este destino, la renta de yates, se encuentra a su máximo en San Carlos, con una ocupación del 100 por ciento de las embarcaciones durante los fines de semana, principalmente, dijo Enrique Hudson Alcérreca.

El presidente de la Asociación de Turismo Náutico de San Carlos manifestó que al año tienen dos temporadas fuertes en renta de yates: La primera es durante el periodo de Semana Santa, y la segunda, en vacaciones de verano. Indicó que, en el caso, el periodo vacacional de verano ya culmina en este mes de agosto, por lo que se espera que el fin de semana próximo aún se tenga una demanda del 100 por ciento, y ya para el mes entrante se reduce un poco, entrando así a la temporada regular.

Comentó que la mayoría de las personas que rentan una embarcación turística provienen de Hermosillo, Ciudad Obregón, Nogales, Chihuahua y Sinaloa, que disfrutan de todas las maravillas naturales que ofrece este paradisiaco lugar.

Hudson Alcérreca destacó que la renta de yates va muy relacionada con la ocupación hotelera, así como de restaurantes y compras en tiendas de conveniencia y otros lugares, por lo que la derrama económica que se genera aquí es muy importante.

Expuso que el recorrido más demandado por los turistas es el del acuario, pues es uno de los sitios más bonitos que ofrece este lugar, además de esperar los atardeceres. Dio a conocer que el horario de servicio es de 9:00 a 21:00 horas, con rentas de embarcaciones que varían en el número de horas, con un cálido servicio sin igual que solo caracteriza a San Carlos.

Fuente: Tribuna del Yaqui