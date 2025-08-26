Mañana fresca y tarde calurosa con FUERTES LLUVIAS: Así será el clima en Sonora HOY 26 de agosto

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora este martes 26 de agosto de 2025 llega cargado de contrastes que van desde mañanas frescas hasta un intenso calor por la tarde, además de lluvias fuertes que podrían complicar la movilidad en varias zonas del estado. Para que tomes precauciones, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico meteorológico íntegro. ¡Lee y planifica con cuidado tu jornada!

Así será el clima en Sonora este martes 26 de agosto

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la mañana se prevé cielo medio nublado en la entidad, acompañado de bancos de niebla en zonas altas y un ambiente templado en sierras. Aunque el arranque del día será relativamente estable, existe la posibilidad de lluvias aisladas que podrían presentarse en distintos puntos del norte del país.

Así será el clima en Sonora este martes. Foto: Conagua

Conforme avance la tarde, el panorama cambiará de manera significativa. Se espera un ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas que podrían alcanzar entre los 40 y 45°C en la mayor parte de Sonora. Junto con el calor, llegará un incremento en la nubosidad y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Estas condiciones podrían ocasionar encharcamientos, deslaves, inundaciones repentinas y el aumento en los niveles de ríos y arroyos, además de afectar la visibilidad en carreteras. El viento también será protagonista, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora en distintas zonas del estado. Esta condición representa un riesgo para la caída de árboles y anuncios espectaculares, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.

Durante la noche, el ambiente se mantendrá cálido en zonas urbanas, mientras que en las sierras podría refrescar un poco. La nubosidad permanecerá y las lluvias podrían continuar de manera intermitente, lo que mantendrá la alerta por posibles afectaciones en infraestructura y vialidades.

Monzón mexicano provocará más lluvias en México este día

A nivel nacional, el monzón mexicano y la interacción con canales de baja presión generarán lluvias intensas en estados como Sinaloa y Nayarit, además de precipitaciones muy fuertes en Chihuahua y Durango, y fuertes en Baja California Sur y otras entidades del norte. En el occidente y centro del país, la onda tropical número 25 favorecerá chubascos y lluvias con descargas eléctricas y granizadas en estados como Jalisco, Colima y Michoacán.

En el sureste, la presencia de la onda tropical número 26 y una vaguada en altura mantendrán condiciones para lluvias intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, acompañadas de tormentas eléctricas. Mientras tanto, en la Península de Yucatán y estados del Golfo de México continuará el calor extremo, con temperaturas que rondarán entre los 35 y 40 grados, y en Baja California incluso podrían superar los 45 grados.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)