Navojoa activa protocolos de emergencia por lluvias en sus comunidades rurales

Navojoa, Sonora.- El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) en Navojoa puso en acción sus protocolos de seguridad para salvaguardar a los habitantes de las comunidades rurales en el sur de la ciudad, las cuales resultaron afectadas por las recientes lluvias.

De acuerdo a los reportes por parte de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), las localidades que resultaron inundadas son: Los Buayums, Chirajobampo, parte de Masiaca y gran parte de los pueblos de Bacabachi, donde el nivel del agua subió hasta medio metro de altura.

El operativo

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, mencionó que parte de las acciones realizadas para apoyar a la ciudadanía afectada fue la entrega de cobijas, colchonetas, además de kits de limpieza y esponjas para absorber el agua, así como la donación de despensas.

Por su parte, Jesús Edmundo Valdez Reyes, director de Protección Civil, explicó que el uso de la tecnología jugó un papel muy importante para conocer el panorama y establecer las estrategias a seguir.

El uso de drones e Internet satelital nos permitió conocer el panorama en tiempo real, ver las estructuras de las casas y evaluar el flujo del agua para saber hacia dónde se dirigiría… Nos permitió poder dimensionar lo que estaba pasando y hacérselo saber a nuestros superiores", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui