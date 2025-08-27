CIUDAD OBREGÓN

Ciudad Obregón: Incendio consume casa en colonia Ejidal; familia pide apoyo para reconstruir su vida

La familia Ruiz perdió todo su patrimonio a causa de un incendio; ahora pide ayuda para reconstruir su vida. Aquí te contamos los detalles

Incendio consume casa en colonia EjidalCréditos: TRIBUNA / Jorge Salazar
Escrito en SONORA el

Ciudad Obregón, Sonora.- "Al momento en el que yo quería abrir la puerta y que no podía porque estaba hinchada, yo sabía que tenía muy poco tiempo y si no se abría, íbamos a morir calcinados. Y en esos momentos yo vi unas manos entregándome unos regalos; eran las manos de Dios entregándome la vida de mi esposa y mi hijo y por eso estoy sumamente agradecido con Dios", aseguró Emmanuel Ruiz.

La familia Ruiz perdió todo su patrimonio durante un incendio ocurrido la madrugada del lunes 25 de agosto, por lo que están solicitando apoyo para reconstruir su hogar. El jefe de familia dio a conocer que actualmente están requiriendo ayuda para la construcción, así como ropa, calzado, alimentos y muebles, entre otros enseres domésticos.

Te podría interesar

Quienes deseen apoyar a la familia Ruiz pueden acudir al domicilio del siniestro, ubicado por la calle Emiliano Zapata, entre Puebla y Oaxaca, de la colonia Ejidal en la comisaría de Esperanza en Cajeme, o comunicarse al teléfono 6442 48 85 28.

Emmanuel Ruiz, padre de familia

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas

Ciudad Obregón Servicio social
Google News