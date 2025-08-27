Clima en Sonora: Alertan por LLUVIAS INTENSAS esta NOCHE de 27 de agosto en estos MUNICIPIOS por tormenta 'Juliette'

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Si tienes planes para esta noche de miércoles 27 de agosto de 2025, es mejor que conozcas el pronóstico del clima en Sonora, pues se esperan lluvias intensas en Sonora en los siguientes municipios. Aquí TRIBUNA te comparte el reporte según lo que indican la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) para que estés enterado del horario de las lluvias y en qué municipios lloverá. Además, se están advirtiendo afectaciones por la tormenta tropical 'Juliette', te contamos.

Según la Conagua, en su boletín vespertino, el monzón mexicano está en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera al sur del golfo de California e inestabilidad atmosférica provocará lluvias intensas en Sonora. Para hoy se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones noroeste, norte, costa, centro, este y sur de Sonora, este de 18:00 horas a 21:00 horas.

Estos son los municipios en los que podrá llover: Caborca, Pitiquito, Altar, Oquitoa, Atil, Tubutama, Sáric, Trincheras y Plutarco Elías Calles (Sonoyta), San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Imuris, Magdalena de Kino, Cucurpe, Naco, Agua Prieta, Cananea, Fronteras, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Hermosillo (Bahía de Kino), Guaymas, Empalme, Huatabampo, Etchojoa, Benito Juárez (Villa Juárez) y Cajeme (Ciudad Obregón), Navojoa, Huatabampo, Etchojoa, Benito Juárez, Quiriego, Rosario Tesopaco, Bacúm y San Ignacio Río Muerto.

Además, la CEPC indica que se prevén afectaciones por la tormenta tropical 'Juliette'. "El panorama de tormentas para hoy se mantendrá con un desarrollo importante al sur del estado. La actividad impulsada por la humedad desprendida del sistema tropical en el Pacífico mantendrá condiciones favorables para lluvias intensas sobre dicho sector en horario vespertino. Esta actividad se pronostica mantenga un margen de trayectoria hacia el norte y durante la tarde-noche ocasione chubascos sobre la región de Guaymas, Ciudad Obregón y sus comunidades aledañas", indica el boletín de Protección Civil.

