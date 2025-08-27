Clima Hermosillo HOY: Pronostican máxima de 39°C este miércoles 27 de agosto

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La capital de Sonora amanece este miércoles 27 de agosto de 2025 con un panorama en el que predominan las altas temperaturas y la humedad. Aunque el cielo presentará nubosidad desde primeras horas, el pronóstico no anticipa lluvias significativas para la ciudad. Para que tomes precauciones, aquí en TRIBUNA te compartimos el reporte del clima Hermosillo de este día.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con los datos de The Weather Channel, esta mañana Hermosillo registra 28 grados, pero con una sensación térmica cercana a los 34 debido a la alta humedad que alcanza el 84 por ciento. El cielo se mantiene mayormente nublado, aunque con periodos de sol que hacen que el ambiente se perciba más cálido desde temprano.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles. Foto: Conagua

Conforme avance la jornada, se espera que el calor se intensifique. Durante el mediodía y primeras horas de la tarde, el termómetro podría alcanzar una máxima de 39°C, con una sensación térmica que superaría los 40. Las condiciones estarán acompañadas de nubosidad intermitente, lo que dará la impresión de un cielo cambiante entre nubes y claros. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, por lo que no se anticipan precipitaciones que refresquen el ambiente.

Además, el índice UV alcanzará niveles muy altos alrededor del mediodía, lo que implica riesgo elevado de exposición solar, por lo que es recomendable utilizar protector solar y limitar las actividades al aire libre en las horas de mayor radiación. Por la tarde, hacia las 17:00 horas, el clima seguirá siendo caluroso con temperaturas alrededor de 34 grados y una sensación cercana a 37. Aunque la nubosidad se mantendrá, el pronóstico descarta lluvias.

El viento aumentará ligeramente, con rachas que podrían superar los 30 kilómetros por hora, lo que dará un respiro ante la intensidad del calor, aunque sin disminuir de forma significativa la sensación térmica. Al caer la noche, Hermosillo registrará temperaturas más frescas en comparación con el día, rondando los 31 a 28°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado y la sensación térmica se mantendrá en torno a los 31.

La probabilidad de lluvias será mínima, de apenas un dos por ciento durante la madrugada, por lo que se espera una noche estable y con ambiente caluroso, típico de la región.

¡Disfruta de tu jornada!

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)