Clima Sonora HOY 27 de agosto: Pronostican lluvias por la tarde y noche en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El clima en Ciudad Obregón para este miércoles 27 de agosto de 2025 estará marcado por un fuerte contraste entre calor extremo durante el día y un incremento en la probabilidad de lluvias hacia la tarde y noche. Las altas temperaturas, acompañadas de una humedad considerable, harán que la sensación térmica sea mucho mayor, lo que obligará a extremar precauciones tanto en espacios abiertos como en actividades al aire libre. ¡Aquí el pronóstico completo!

Así será el clima en Ciudad Obregón esta mitad de semana

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el monitoreo de The Weather Channel, esta mañana la ciudad arrancó con un cielo mayormente despejado y una temperatura cercana a los 28°C, que con la humedad alcanzó una sensación térmica de 32°C. La calma del viento y la visibilidad permitieron un inicio de jornada relativamente estable, aunque con una humedad superior al 80 por ciento.

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles. Foto: Conagua

Desde las primeras horas, la temperatura comenzó a elevarse con rapidez. Entre las 6:00 y las 9:00 horas, el termómetro pasará de 28 a 33°C, con una sensación térmica que rozará los 38°C. El cielo se mantendrá despejado, con radiación solar en aumento, por lo que los especialistas recomiendan evitar la exposición prolongada al sol sin protección. El índice UV subirá de bajo a medio a lo largo de la mañana, alcanzando niveles que requieren bloqueador y medidas preventivas.

La parte más crítica del día se vivirá en la tarde, cuando el termómetro alcanzará su punto máximo en torno a los 40 grados, mientras que la sensación térmica podría rebasar los 42°C. Aunque el cielo se presentará con nubes y claros, el calor será sofocante y el índice UV se mantendrá en rangos muy altos, lo que aumenta el riesgo de golpes de calor y deshidratación. El viento, proveniente del oeste, se intensificará ligeramente, con rachas de hasta 28 kilómetros por hora.

Advierten lluvias nocturnas en Cajeme

A diferencia del día soleado, la noche traerá un cambio importante en las condiciones climáticas. A partir de las 20:00 horas, el pronóstico indica un aumento en la nubosidad con probabilidad de tormentas aisladas que podrían alcanzar acumulaciones de hasta 2 milímetros (mm) de lluvia. Estas precipitaciones vendrán acompañadas de descargas eléctricas, lo que representa riesgo para la movilidad y actividades al aire libre.

Para las 23:00 horas, la probabilidad de lluvia se eleva al 40 por ciento, con tormentas más fuertes que podrían dejar hasta 6.5 mm de acumulados. La temperatura descenderá a 26°C, aunque la sensación térmica se mantendrá cercana a los 28°C debido a la alta humedad. Además, el viento soplará con mayor fuerza desde el sur, con rachas que podrían superar los 40 kilómetros por hora, generando condiciones de inestabilidad.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)