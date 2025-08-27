Compra de recolectores ayudará a combatir el rezago de basura en Navojoa

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- La falta de unidades recolectoras, así como las constantes fallas mecánicas en las ya existentes, han ocasionado un rezago en el servicio de recolección de basura en el municipio de Navojoa, el cual asciende hasta las 30 toneladas.

No obstante, las autoridades municipales esperan solucionar este problema a través de la compra de nuevas unidades recolectoras de basura, las cuales serán entregadas próximamente.

El rezago

Mario Alberto Ramírez Modesto, secretario de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Navojoa, mencionó que durante la última semana, al menos dos unidades recolectoras salieron de su ruta a causa de un desperfecto mecánico, lo cual provocó que el rezago de basura se acumulara.

Para poder combatir este rezago, en lugar de sacar el colector dos veces, lo sacamos tres… Ahorita los camiones que traemos en ruta son 11, pero semanas atrás habíamos estado batallando por fallas mecánicas", precisó.

Otro factor que genera un rezago es no colocar la basura en su lugar; por lo que las autoridades exhortaron a no dejar su basura en los camellones y solares baldíos, debido a que pudieran ocasionar daños a la comunidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui