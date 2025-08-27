Comunidades rurales en Etchojoa terminan bajo el agua tras las recientes lluvias

Comparta este artículo

Etchojoa, Sonora.- Al menos 70 familias en las comunidades rurales de Etchojoa resultaron afectadas por las recientes lluvias, por lo que piden el apoyo de las autoridades para poder cubrir sus necesidades prioritarias.

De acuerdo a los reportes, las comunidades que terminaron inundadas son: El Rodeo, Mezquital, Salitralito, Huirachaca, El Retirito, San Pedro Nuevo y San Pedro Viejo.

Luis Arturo Robles Higuera, presidente municipal, mencionó que a través del Comité de Protección Civil, se realizaron algunos recorridos para identificar las principales necesidades de las familias y generar un plan de apoyo oportuno.

Agradezco el esfuerzo conjunto de DIF, Oomapase, Servicios Públicos, Protección Civil, Planeación, Seguridad Pública y el honorable cuerpo de Bomberos… La coordinación entre dependencias es fundamental para enfrentar esta situación y brindar soluciones efectivas", afirmó.

Fuente: Tribuna del Yaqui