Destruyen el material electoral utilizado en la elección judicial de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Consejeros del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE) presenciaron el inicio de la destrucción del material que se utilizó en las votaciones para la elección de cargos judiciales en Sonora, como boletas, actas y paquetes.

Nery Ruiz Arvizu, consejero presidente del IEE, dijo que el proceso de destrucción durará un mes, y consiste en la trituración del material por parte de una empresa especializada, ya que no se puede quemar la papelería.

El procedimiento, denominado biodegradable ecológico, no implica el uso de químicos o la quema de las boletas, resaltó Nery Ruiz Arvizu, para no hacer un uso indebido al material que se utilizó en la elección.

El material destruido se recicla para diferentes usos, como en el caso del material empleado para la elección nacional, el cual se reutiliza para los libros de texto gratuitos.

7 millones de boletas que se utilizaron en la elección judicial en Sonora serán destruidas.

Fuente: Tribuna