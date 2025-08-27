Habrá corte de agua en Los Héroes durante 48 horas; Oomapasc inicia pruebas en nueva línea del aquaférico

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En busca de mejorar el servicio y el abasto de agua para gran parte de la ciudad, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) dio a conocer que se realizarán algunos trabajos de llenado, limpieza, desfogue y pruebas en la nueva línea del aquaférico suroriente.

Dichos trabajos, según se explicó en rueda de prensa, provocarán que durante al menos 48 horas quede suspendido el servicio del suministro de agua potable para las familias habitantes de la colonia Los Héroes, informó el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme.

Fue Jesús Antonio Ponce Zavala quien dio a conocer que el corte del servicio se realizará a partir de las 00:00 horas del viernes 29 de agosto. El director del área técnica del Oomapasc pidió prepararse y guardar agua en los tinacos y otros recipientes que les permitan contar con la suficiente cantidad del vital líquido.

Serán más de seis mil metros lineales de infraestructura, cuyo objetivo es estabilizar el suministro de agua en todo el suroriente de la ciudad, labores en las que, se explicó, se habrá de llenar la tubería principal desde su origen en la calzada Villanueva.

Suspenderán el agua

Posible turbidez en agua

Ponce Zavala detalló que se podría presentar turbiedad en el agua en colonias ubicadas al norte de la calle 300 y al oriente de la calle 10, debido a que también se harán pruebas para la estabilización de presiones y apertura de válvulas.

Se realizarán desfogues controlados en hidrantes de esos puntos de la ciudad, así como tomas de muestras para asegurar la calidad del agua durante todo el proceso", comentó Ponce Zavala.

Entre las recomendaciones a la ciudadanía, piden hacer uso responsable del agua almacenada. Además, aseguró que en la plaza de la entrada a esa colonia se realizará la distribución del vital líquido por medio de pipas.

Estaremos en la calle CTM y calle 10; para cualquier cosa pueden acercarse con nosotros ahí donde estaremos trabajando", afirmó. Al menos treinta años de vida útil tendrían las tuberías que se trabajarán en esta obra, señaló el director técnico del Oomapas de Cajeme, al ser cuestionado por la prensa.

Alrededor de 55 millones de pesos es el monto contemplado en la inversión tripartita para la mencionada obra, que vendrá a beneficiar a gran parte de los usuarios de ese servicio, según directivos del Oomapas de Cajeme.

Fuente: Tribuna del Yaqui