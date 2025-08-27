Hermosillo estrena flotilla eléctrica única en México con 25 nuevas unidades recolectores

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Con la entrega de 25 nuevas unidades recolectoras totalmente eléctricas, Hermosillo se posiciona como la ciudad con la flotilla más grande de su tipo en el país, fortaleciendo así su modelo de recolección sustentable.

El alcalde Antonio Astiazarán encabezó la entrega de los vehículos junto a personal de Servicios Públicos Municipales y resaltó las ventajas de contar con unidades nuevas y con características de última tecnología.

“La incorporación de estas unidades permitirá hacer más eficiente el servicio, al tiempo que se reduce la emisión de contaminantes y se mejora la operatividad diaria para todas las colonias de la ciudad de Hermosillo”, externó.

El alcalde enfatizó que estas acciones marcan un nuevo estándar para el servicio de recolección, que actualmente opera con más de 400 trabajadores cubriendo 120 rutas. Ahora, con el respaldo de nuevas tecnologías, podrán realizar sus labores de forma más segura, limpia y eficiente.

“En los últimos cuatro años, se han modernizado las instalaciones de Servicios Públicos, se han entregado 50 camiones recolectores (25 eléctricos), barredoras eléctricas y nueva maquinaria, consolidando a Hermosillo como una ciudad que apuesta por la innovación tecnológica y ambiental”, aseveró.

Además de los camiones, se entregaron 245 paneles solares y 13 supercargadores, infraestructura que permitirá abastecer las unidades con energía limpia y reducir los tiempos de carga.

Finalmente, Astiazarán aseveró que con esta entrega Hermosillo reafirma su compromiso con el cuidado ambiental y la modernización del servicio público.

22 millones de pesos anualmente serán ahorrados con la implementación de estas nuevas unidades eléctricas.

Fuente: Tribuna