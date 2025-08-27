Inundación de la Universidad del Bienestar en Masiaca fue por cúmulo de basura: Protección Civil

Comparta este artículo

Masiaca, Navojoa, Sonora.- El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en Sonora, Armando Castañeda Sánchez, aseguró que la inundación en la Universidad del Bienestar ubicada en el poblado de Masiaca fue por acumulación de basura en los desagües.

Las recientes lluvias registradas en el sur de Sonora ocasionaron varios daños, como la inundación de la Universidad del Bienestar en el poblado de Masiaca, provocando también afectaciones menores en infraestructura.

Tuvimos la inundación de una Universidad del Bienestar, donde afortunadamente no había personas en el lugar; sin embargo, se identifican una serie de riesgos: se taparon lo que vendría siendo, por temas de basura, las coladeras que desfogan esa área y permitieron el aumento del nivel", dijo.

Aclaró que la inundación ocurrió la noche del 25 de agosto, cuando no había alumnos ni personal docente en la institución educativa. Imágenes compartidas por habitantes de Masiaca muestran el plantel bajo el agua tras las precipitaciones de 80 milímetros de agua que impactaron también a comunidades aledañas como Bacabachi, donde también se reportaron viviendas dañadas y caminos anegados.

Fuente: Tribuna del Yaqui