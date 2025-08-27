Joven boxeadora de la etnia Yaqui busca apoyo para competencia en España

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Con el orgullo de llevar la sangre Yaqui, Gabriela Hernández Araujo, de 16 años de edad, busca viajar al 'viejo continente' para representar a su gente y a todo México en una competencia de box que reunirá a pugilistas de varios países en España. Gabriela estudia bachillerato en el Cecytes de la comisaría de Esperanza y hace poco más de dos años conoció el boxeo gracias a su hermana.

"A mí me gustaba el voleibol, pero mi hermana comenzó a entrenar box y me contaba sobre él y le dijo a mi mamá que me inscribiera; lo hizo y me empezó a gustar", recordó. En el boxeo encontró su pasión, por considerarlo un deporte de mucha exigencia y disciplina, además de que ha conseguido buenas amistades.

"Llevo treinta peleas ganadas y he perdido cuatro, soy medallista nacional, medallista continental y soy selección nacional", comentó. Ha ganado competencias locales, estatales y nacionales; incluso, representó a México en Colombia, donde ganó medalla de plata. Es originaria de la comunidad étnica de Tajimaroa. "En mi pueblo Tajimaroa hay gente que me estuvo apoyando, estuve vendiendo cosas e hicimos una función de box; le agradezco a mi gente", comentó.

España la espera

Del 6 al 12 de octubre será la competencia en España, pero necesita recaudar poco más de 40 mil pesos para poder hacer el viaje. Quien desee apoyarla, puede comunicarse con ella al 662 163 3042.

La joven busca poder ir a España para la competencia

Fuente: Tribuna del Yaqui