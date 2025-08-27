NAVOJOA

Jóvenes en Navojoa encuentran nuevas oportunidades en la Feria de Empleo Para Juventudes

Durante la última Feria de Empleo Para Juventudes se ofrecieron más de 500 vacantes para los jóvenes de la Región del Mayo

La Feria del Empleo se organizó en las instalaciones de Itson Navojoa Créditos: Cortesía
Escrito en SONORA el

Navojoa, Sonora.- La Secretaría Estatal del Trabajo, en coordinación con el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) y el Ayuntamiento de Navojoa, realizó la Segunda Feria Nacional del Empleo Para Juventudes 2025, donde se ofrecieron más de 500 vacantes.

La subsecretaria de Promoción del Empleo en el Gobierno de Sonora, Josse Andrea Ruíz Carrasco, mencionó que en esta ocasión se obtuvo una mayor convocatoria.

Te podría interesar

Estoy muy feliz, teníamos una meta de 400 vacantes, pero se sumaron más, superando las 500. De igual manera, contamos con la participación de más de 30 empresas e instituciones de gobierno que están con nosotros", señaló Ruíz Carrasco.

La funcionaria estatal invitó a los jóvenes que no pudieron acudir a la Feria del Empleo, a visitar las oficinas del Servicio Nacional del Empleo (SNE) para conocer las vacantes disponibles.

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas

Navojoa Itson
Google News