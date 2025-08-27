Jóvenes en Navojoa encuentran nuevas oportunidades en la Feria de Empleo Para Juventudes

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- La Secretaría Estatal del Trabajo, en coordinación con el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) y el Ayuntamiento de Navojoa, realizó la Segunda Feria Nacional del Empleo Para Juventudes 2025, donde se ofrecieron más de 500 vacantes.

La subsecretaria de Promoción del Empleo en el Gobierno de Sonora, Josse Andrea Ruíz Carrasco, mencionó que en esta ocasión se obtuvo una mayor convocatoria.

Estoy muy feliz, teníamos una meta de 400 vacantes, pero se sumaron más, superando las 500. De igual manera, contamos con la participación de más de 30 empresas e instituciones de gobierno que están con nosotros", señaló Ruíz Carrasco.

La funcionaria estatal invitó a los jóvenes que no pudieron acudir a la Feria del Empleo, a visitar las oficinas del Servicio Nacional del Empleo (SNE) para conocer las vacantes disponibles.

Fuente: Tribuna del Yaqui