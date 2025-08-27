Nuevas unidades de transporte público, Durazo confirma fuga de reo y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Al igual que todos los días, TRIBUNA te presenta la información más relevante e interesante que ocurre en el estado de Sonora. Arranca este miércoles 27 de agosto conociendo lo más destacado de la entidad a través de un resumen informativo que se convertirá en tu favorito: Tribuna Top 3 Sonora. Conoce los detalles de la entrega de nuevas unidades de transporte público por parte del gobernador Alfonso Durazo.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Preparan marcha por Día de las Desapariciones Forzadas

El colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón realizará una marcha por motivo del Día Internacional de las Desapariciones Forzadas. La manifestación será el sábado 30 de agosto, los participantes se reunirán en el Teatro del Itson y culminarán la caminata en la Plaza Álvaro Obregón.

Se escapa reo del Cereso de Hermosillo

El pasado lunes se reportó que se había fugado un reo del Centro de Reinserción Social número 1 de Hermosillo. El gobernador de Sonora confirmó la situación y aseguró que la recaptura del convicto se encuentra cerca.

Durazo entrega unidades de transporte

En un evento que tuvo lugar en la ciudad de Hermosillo, el gobernador Alfonso Durazo entregó 63 unidades del transporte público para distintos municipios de Sonora. Cajeme se vio beneficiado con 31 nuevos vehículos

Fuente: Tribuna del Yaqui