Pronóstico del tiempo en Sonora HOY: Miércoles con TORMENTAS eléctricas y calor de 40°C

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora de este miércoles 27 de agosto de 2025 promete una jornada de contrastes. Desde un amanecer con bancos de niebla en la zona noroeste hasta una tarde abrasadora con temperaturas superiores a los 40°C en varias regiones. Sin embargo, la noticia central es la llegada de lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas, lo que podría complicar tanto la movilidad urbana como la seguridad en carreteras. ¡Aquí el reporte meteorológico íntegro!

Así será el clima en Sonora esta mitad de semana

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este miércoles Sonora será una de las entidades más afectadas por el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica que prevalece en el noroeste del país. El fenómeno se combinará con una circulación ciclónica sobre el Golfo de California, provocando tormentas que, además de relajar el calor, representan riesgo de deslaves, inundaciones repentinas y crecidas en ríos y arroyos.

Así será el clima en Sonora este miércoles. Foto: Conagua

La jornada arrancará con un ambiente relativamente templado en las zonas serranas, mientras que en el resto del estado el clima se mantendrá cálido. Los bancos de niebla en el noroeste podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, por lo que las autoridades recomiendan extrema precaución. Además, se prevén lluvias aisladas en algunas regiones, aunque de corta duración y menor intensidad.

Tarde con calor extremo y tormentas

El calor alcanzará su punto más alto durante la tarde, cuando en municipios del sur y norte de Sonora se registren temperaturas superiores a los 40 °C, ubicando al estado dentro de las regiones más calurosas del país junto con Baja California, Michoacán y Guerrero. Pero el intenso sol vendrá acompañado de un cielo cada vez más nublado. Se esperan lluvias puntuales intensas en el sureste de Sonora, con tormentas eléctricas y posible caída de granizo.

Estas precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, desbordamientos en arroyos e incluso deslaves en zonas serranas. Además, los vientos del este, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, intensificarán la sensación térmica y complicarán el tránsito en carretera.

Al caer la noche, el panorama continuará inestable. Las tormentas persistirán en diferentes puntos del estado, particularmente en el centro y sur, manteniendo el riesgo de inundaciones en áreas urbanas. La recomendación principal es evitar cruzar arroyos y mantenerse atento a los avisos de Protección Civil.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)