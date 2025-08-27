Regreso a clases: Maestros sonorenses están listos para el próximo 1 de septiembre

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Ningún salón de clases tendrá ausencia de maestras y maestros el próximo 1 de septiembre en el inicio de un nuevo ciclo escolar, garantizó el líder de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Javier Ceballos. El líder magisterial dijo que desde el lunes pasado retomó sus actividades todo el personal directivo y administrativo de los planteles para dar mantenimiento a las instalaciones, crear las listas y preparar los últimos detalles para un regreso a clases ordenado y pacífico la próxima semana.

Reemplazo de bases

Javier Ceballos señaló que al sindicato le corresponden mil planteles para un total de 11 mil agremiados, y que se trabaja con la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) la asignación total de maestras y maestros, especialmente en los planteles de difícil acceso. Señaló el líder del sindicato que se buscan las plazas y bases desocupadas por jubilación para ser asignadas a egresados de la Normal y que puedan trabajarlas en este nuevo periodo. "Faltan los que salieron de las normales; ahorita están asignándose para saber a dónde se van a ir, dónde quedaron las plazas nuevas de los jubilados, para que lleguen ellos a las escuelas en su primer día de labores", informó.

El próximo 1 de septiembre, más de 400 mil niñas y niños retomarán sus actividades escolares en nivel básico en todo Sonora, por lo que durante los últimos días se han realizado trabajos de mantenimiento en los planteles. En Sonora, hay tres mil 353 escuelas de nivel básico dentro del sistema público de educación. Estos planteles, que corresponden a preescolar, primaria y secundaria, trabajan en horario matutino y vespertino según el número de alumnos.

Fuente: Tribuna del Yaqui