Ayuntamiento de Guaymas emprende programa de limpieza de casas abandonadas

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Con la finalidad de mejorar el entorno de las familias, combatir el foco de infección y contaminación, así como el riesgo que representa para las personas, el Ayuntamiento de Guaymas puso en marcha un programa de limpieza de casas en estado de abandono en el sector norte de la ciudad.

Los trabajos están a cargo de cuadrillas de la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología, y de Servicios Públicos Municipales, quienes en una primera jornada retiraron toneladas de basura de viviendas abandonadas en el fraccionamiento Ocotillo 1.

Víctor Omar Partida Medina, director de Infraestructura Urbana y Ecología, dio a conocer que en esta primera etapa del programa se trabajó en la limpieza de 50 casas, de las que se retiró escombro, basura y otros artículos de desecho.

Recordó que la alcaldesa Karla Córdova González hizo el compromiso de poner en marcha acciones para atacar el problema de los basureros clandestinos, en los que lamentablemente se han convertido cientos de casas en estado de abandono en el sector norte de la ciudad.

Expuso que, aparte del foco de contaminación que representan, estas viviendas se han convertido también en un centro de reunión de personas para drogarse, o bien para escondite de malvivientes. El funcionario municipal manifestó que el programa se va a llevar a otros sectores del norte de la ciudad, como Ocotillo 2, San Marino y Valle del Mar, en lo que corresponde a esta primera etapa, pues se pretende continuar en otras zonas. De igual manera, hizo un llamado a los vecinos a ya no arrojar basura en estas viviendas que ya fueron sometidas a los trabajos de limpieza.

Fuente: Tribuna del Yaqui