Clima en Sonora: Remanentes de 'Juliette' provocarán TORMENTAS esta NOCHE de 28 de agosto en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Tienes planes para esta noche? Si vives en Ciudad Obregón, es mejor que conozcas el pronóstico del clima, pues los remanentes de 'Juliette' provocarán lluvias fuertes y tormentas este 28 de agosto de 2025. TRIBUNA tiene la recopilación completa de lo que dicen la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y The Weather Channel; no dejes de leer para tener toda la información actualizada sobre a qué hora lloverá.
De acuerdo con The Weather Channel, se esperan tormentas desde las 18:00 horas hasta las 23:00 horas en Ciudad Obregón. De 18:00 horas a 20:00 horas se tendrán tormentas fuertes; para las 21:00 horas se tendrán tormentas y de 22:00 horas a 23:00 horas se tendrán tormentas dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 27 y 28°C. The Weather Channel advierte que a las 20:00 horas se tendrá el 100 por ciento de probabilidades de lluvia, esto por los remanentes de la tormenta tropical 'Juliette'.
Mientras que, según el boletín vespertino de la Conagua, durante esta noche y madrugada del viernes, el monzón mexicano y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera generarán lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Se espera que las lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo se registren de 18:00 horas a 21:00 horas. También de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), continuarán las condiciones favorables para el desarrollo de una o varias tormentas sobre el territorio estatal.
"Se prevé que durante las próximas horas continúe el desarrollo sobre la región oriente con fuertes lluvias y rachas de viento intensas. A su vez, esta actividad se concentrará mayormente de nueva cuenta sobre la región suroriente, generando dichos efectos en municipios del sur, oriente y parte del centro", afirma el comunicado de la dependencia. Por lo mismo, la CEPC recomienda extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades locales. Y ante cualquier emergencia, repórtala al 911. No olvides consultar TRIBUNA para conocer el reporte completo del clima de lunes a viernes de mañana y noche.
