Clima Hermosillo HOY 28 de agosto: Calor extremo y probabilidad de LLUVIAS por la noche

Hermosillo, Sonora.- La capital sonorense vive un nuevo día marcado por altas temperaturas. Este jueves 28 de agosto de 2025 se espera un ambiente muy caluroso, con cielo mayormente despejado durante la mañana y tarde, mientras que hacia la noche las condiciones atmosféricas podrían dar paso a nubosidad y una ligera posibilidad de lluvias aisladas en la región. ¡Aquí el pronóstico del clima en Hermosillo para que tomes precauciones!

Así será el clima en Hermosillo este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana Hermosillo amaneció con 27 grados, una humedad del 75 por ciento y cielo despejado. La sensación térmica alcanzó los 30 grados desde primeras horas del día, mientras que el viento se mantuvo ligero, proveniente del sureste a una velocidad promedio de 6 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este jueves. Foto: Conagua

Durante el transcurso de la mañana, el ambiente continuará soleado y con un rápido ascenso en la temperatura. A las 9:00 horas, el termómetro ya rondará los 31°C, aunque la sensación térmica será de hasta 36 grados debido al nivel de humedad y radiación solar. El índice UV alcanzará niveles considerados muy altos alrededor del mediodía, lo que representa un riesgo para la piel al exponerse directamente al sol.

Por la tarde, Hermosillo experimentará su punto más extremo de calor. El pronóstico indica temperaturas de hasta 39 grados, con sensación térmica cercana a los 40. Aunque el cielo se mostrará mayormente despejado, hacia las 14:00 horas se prevé la presencia de intervalos de nubes, lo que no impedirá que la radiación solar se mantenga intensa. Se recomienda a la población tomar precauciones, evitar actividades prolongadas bajo el sol y mantenerse hidratada.

Al caer la noche, las condiciones del tiempo podrían mostrar un ligero cambio. Después de las 20:00 horas se anticipa un ambiente todavía muy caluroso, con 35 grados registrados y cielo con nubes dispersas. Sin embargo, conforme avance la noche se incrementará la nubosidad: a las 23:00 horas se esperan 32 grados y viento proveniente del suroeste con rachas de hasta 30 kilómetros por hora.

Será en esta franja horaria cuando aparezca la probabilidad más alta de lluvias, cercana al 15 por ciento, aunque se trataría de precipitaciones aisladas y de corta duración. En la madrugada del viernes 29, Hermosillo podría registrar un ligero descenso en la temperatura hasta los 28 grados, con cielo nublado y una baja posibilidad de lluvia, cercana al nueve por ciento. Pese a este respiro, el ambiente se mantendrá caluroso y húmedo, por lo que las noches frescas aún no llegan a la región. ¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)