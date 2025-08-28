Clima Sonora HOY 28 de agosto: Pronostican calor extremo y FUERTES LLUVIAS con GRANIZO

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este jueves 28 de agosto de 2025 promete ser contrastante para el estado de Sonora, pues la región vivirá una jornada marcada tanto por altas temperaturas como por fuertes precipitaciones. El ambiente caluroso característico de la región se combinará con condiciones inestables que podrían generar tormentas acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo en algunas zonas. ¡Aquí el pronóstico del clima completo!

Así será el clima en Sonora este día

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este jueves el cielo se mantendrá medio nublado desde primeras horas del día, con un ambiente cálido en gran parte de la entidad y más templado en las sierras. No obstante, conforme avance la jornada, se prevé un aumento en la nubosidad, lo que dará paso a lluvias de intensidad variable, que en algunas regiones podrían alcanzar niveles muy fuertes.

Conagua advierte jueves lluvioso en Sonora. Foto: SMN

En la mañana, Sonora experimentará temperaturas elevadas en el centro y norte del estado, pero con un ligero respiro en zonas serranas, donde el ambiente se mantendrá más templado. Las primeras horas del día podrían ser relativamente estables, aunque con presencia de nubosidad que anticipa las precipitaciones que llegarán más tarde.

Durante la tarde, el calor será protagonista en gran parte del territorio sonorense, alcanzando valores de entre 40 y 45°C. Estas temperaturas extremas se verán acompañadas por la llegada de lluvias puntuales muy fuertes, principalmente en áreas del sur y oriente del estado, así como en municipios fronterizos. Las precipitaciones podrían estar acompañados de descargas eléctricas y granizo, lo que incrementa el riesgo de crecidas en ríos y arroyos, además de encharcamientos en zonas urbanas.

La noche se perfila como el momento más complicado del día, ya que persistirá la posibilidad de tormentas intensas en diferentes puntos del estado. Las precipitaciones nocturnas podrían afectar la visibilidad en carreteras, por lo que se recomienda a conductores y transportistas circular con precaución. Asimismo, las rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en Sonora podrían provocar caída de árboles o estructuras ligeras.

México vivirá jornada de lluvias

En paralelo, el panorama meteorológico para el resto de México también estará marcado por fuertes precipitaciones. El monzón mexicano, en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, provocará lluvias en entidades del noroeste como Sinaloa, Chihuahua y Durango. Mientras tanto, en el sur y sureste del país, la onda tropical número 27 será la responsable de lluvias intensas en Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)