Corte de agua en Ciudad Obregón, perro muerde a estudiantes y otras noticias en el Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Habrá un corte de agua en la zona suroriente de Ciudad Obregón; conoce los detalles de esta y otras noticias en el Tribuna Top 3 Sonora. Si deseas mantenerte al tanto de la información más relevante que ocurre en el estado de Sonora, sin duda alguna la mejor opción está en este resumen informativo. Entérate de los acontecimientos que están marcando la agenda en la entidad para que arranques el jueves muy bien informado.

Perro muerde a estudiantes de la Unison

Un perro de raza tipo border collie ingresó a las instalaciones de la Unison en Hermosillo y mordió a cinco estudiantes. Bienestar Animal indicó que el can continúa baja observación tras el ataque y no ha mostrado síntomas de rabia u otra enfermedad

Garantizan exitoso regreso a clases

El líder del SNTE 54 aseguró que ningún salón de clases tendrá ausencia de maestras y maestros el próximo 1 de septiembre en el inicio de un nuevo ciclo escolar, cuando 400 mil niñas y niños sonorenses regresen a las aulas.

Suroriente de Ciudad Obregón quedará sin agua

Suspenderán el servicio de agua potable en la colonia Los Héroes por un período de 48 horas debido a reparaciones en el sistema. Oomapas de Cajeme informó que se habilitarán pipas para surtir de agua a los habitantes afectados.

