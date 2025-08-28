Entrega Alfonso Durazo 231 unidades y ambulancias al IMSS-Bienestar en Sonora

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Para fortalecer el sistema de salud pública IMSS-Bienestar en Sonora y que se siga avanzando en la universalización de los servicios, el gobernador Alfonso Durazo Montaño entregó un total de 231 vehículos y ambulancias. Esta entrega, expresó el mandatario, representa un avance en el servicio de salud, ya que permitirá reforzar la presencia médica y operativa en las 10 regiones del estado, facilitando traslados de pacientes, jornadas extramuros y atención directa en comunidades urbanas y rurales.

"El día de hoy, estamos entregando 231 unidades para que el personal de salud de IMSS-Bienestar pueda llevar los servicios y su atención a comunidades que no tienen instalaciones de salud, es decir, estas unidades van a permitir al personal de salud brindar un servicio a quienes habitan en el Sonora profundo", aclaró el gobernador de Sonora. Las 10 regiones operativas a beneficiarse son las de San Luis Río Colorado, Caborca, Nogales, Moctezuma, Ures, Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Navojoa y Huatabampo.

Deuda histórica

El mandatario estatal fue acompañado por Gabriela Nucamendi Cervantes, coordinadora federal del IMSS-Bienestar en Sonora, y José Luis Alomía Zegarra, secretario de Salud. Durazo subrayó que esta acción representa un paso fundamental en la consolidación del sistema de salud en la entidad al reforzar la presencia de los equipos médicos y directivos.

Creo que tenemos una deuda enorme con el Sonora profundo y hoy damos un paso muy importante en materia de salud para empezar a cumplir, a responder a esa deuda histórica que existe con esas comunidades que, por décadas, han carecido de un adecuado servicio de salud”, añadió Alfonso Durazo.

La inversión requerida para las 231 unidades fue de 162 millones de pesos, con lo que se beneficiará principalmente a las regiones más apartadas de Sonora, como la sierra alta y el sur de la entidad.

