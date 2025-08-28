Navojoa: Municipios de la Región del Mayo se preparan ante la amenaza de más lluvias

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Apagones de luz, árboles caídos e inundaciones son parte de los daños provocados por las recientes lluvias en los municipios de la región del Mayo; sin embargo, de acuerdo a los pronósticos, se espera que las precipitaciones continúen durante los próximos días.

Debido a ello, las autoridades municipales de Navojoa y Huatabampo sesionaron junto a representantes de Protección Civil, Seguridad Pública y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para dar a conocer el plan estratégico de prevención y atención en caso de contingencias por fenómenos naturales.

El plan

En el caso de Navojoa, el presidente municipal Jorge Alberto Elías Retes mencionó que todas las áreas operativas del Ayuntamiento permanecerán alerta y pendientes para actuar en lo inmediato, tanto en las comunidades rurales como en la zona urbana.

Nuestro objetivo es claro: resguardar y proteger a las familias de las colonias, comisarías y comunidades rurales, fortaleciendo la atención inmediata y el apoyo solidario… Unidos y preparados, garantizamos mayor seguridad y bienestar para nuestra gente", señaló.

Mientras que en Huatabampo, el alcalde Alberto Vázquez Valencia, informó que se esperan lluvias de hasta 70 milímetros (mm), por lo que se acordó habilitar como albergues el Centro de Usos Múltiples (CUM) y las escuelas Margarita Maza de Juárez, Ignacio Soto, Jesús García, Patria es Primero y Conalep.

Los planes de respuesta incluyen la resolución de problemas de comunicación, el abasto de mercancías y el suministro eléctrico. Las labores de prevención, como la limpieza de desagües y cárcamos, ya se han completado, así como la habilitación de albergues en escuelas y comisarías", puntualizó.

