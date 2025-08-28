Son 14 los municipios de Sonora que reprobaron la Cuenta Pública 2024

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- En la presentación de la Cuenta Pública 2024, son 14 municipios los que obtuvieron calificación reprobatoria, entre ellos Arizpe, Yécora y Empalme. La auditora mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), Beatriz Huerta, señaló que las observaciones a los municipios son por falta de procesos, la ejecución incorrecta de recursos, fallas en sistema contable, contrataciones, o la falta de gestión administrativa, entre otros.

Los municipios reprobados en la Cuenta Pública 2024 son Arizpe, Tubutama, Baviácora, Sáric, Átil, Bácum, Naco, Oquitoa, Ures, Bacerac, Benito Juárez, Empalme, Yécora y Nacozari de García.

"Sobre todo, no hay un plan de gestión administrativa, no lo tienen, entonces como que van improvisando. Otros problemas que también tienen son la falta de pagos de impuestos, que hay personal en los municipios a quienes no los tienen en seguridad social, entre otros", dijo la auditora mayor. 17 mil 142 millones de pesos son los que se auditaron a los 72 ayuntamientos de Sonora en 2024.

Fuente: Tribuna del Yaqui