Sonora: Firman convenio de colaboración Cecyte y Distrito de Riego del Río Yaqui

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de fortalecer el vínculo entre los sectores educativo y productivo, en beneficio del alumnado, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (Cecyte) formalizó un convenio de colaboración con el Distrito de Riego del Río Yaqui.

La directora general de Cecyte Sonora, Blanca Valenzuela, y el presidente del Distrito, Mario Alberto Pablos Domínguez, firmaron el documento que busca generar oportunidades que beneficien a las y los estudiantes del Valle del Yaqui y del Mayo mediante la implementación de acciones conjuntas que impulsen su desarrollo académico, social y profesional.

A través de este convenio, el Distrito de Riego recibirá a jóvenes de Cecyte Sonora para que se acerquen al sector productivo y realicen su servicio social o participen en programas de Educación Dual.

El convenio también contempla la posibilidad de trabajar en conjunto en proyectos de mejora para los planteles y la comunidad, así como el diseño y ejecución de eventos culturales, académicos y deportivos que fomenten la convivencia estudiantil y familiar. Además, ambas partes se comprometen a formular propuestas que contribuyan a mejorar la calidad y pertinencia de la oferta educativa, en atención a las necesidades del sector productivo de la región.

Con estas acciones, Cecyte refrenda el compromiso del Gobierno de Sonora con una educación de calidad, pertinente y con sentido social, promoviendo alianzas estratégicas que conecten a las y los jóvenes con el mundo laboral desde su formación académica, contribuyendo así al desarrollo económico y social de la entidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui