Sonora: Ofrece Itama Escuela para Padres de jóvenes en proceso de reinserción

Hermosillo, Sonora.- Para eficientar la atención que recibe la población del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama) durante el proceso de reinserción social, el Gobierno de Sonora ofrece Escuela para Padres, de jóvenes tanto en internamiento como en externamiento.

Por ser el acompañamiento de la familia un aspecto fundamental que impacta en el proceso de reinserción social y reintegración familiar, tanto del interno como de su entorno y, en consecuencia, de la sociedad, se contemplan dinámicas grupales mediante las cuales se comparte información necesaria para fortalecer los vínculos entre padres e hijos.

Entre los principales beneficios de la Escuela para Padres que ofrece Itama a familias de jóvenes en internamiento y externamiento destacan: mejorar la comunicación entre padres e hijos, apoyo emocional, herramientas para prevenir la reincidencia, corresponsabilidad en la reinserción, la familia como un factor protector.

Itama informó que semanalmente convoca a madres, padres o tutores de jóvenes a participar en estas dinámicas grupales, en las cuales personal especializado desarrolla temas que impactan de manera positiva en el joven, como un complemento esencial de los programas de reinserción.

Fuente: Tribuna del Yaqui