¡Toma precauciones! Clima Obregón será caluroso y LLUVIOSO HOY jueves 28 de agosto

Ciudad Obregón, Sonora.- En Ciudad Obregón se anticipa una jornada marcada por contrastes climáticos. Aunque la mañana iniciará con temperaturas agradables y cielos parcialmente despejados, hacia la tarde y noche se prevén condiciones que podrían complicar la rutina diaria, con calor intenso y la presencia de tormentas eléctricas. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el pronóstico del clima completo para Cajeme.

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de The Weather Channel, esta mañana el clima en la ciudad se mantiene templado con 24°C, acompañado de nubosidad ligera y sensación térmica cercana a los 28 grados. A lo largo de las primeras horas, la atmósfera se tornará más estable con cielos parcialmente despejados y un ligero ascenso en la temperatura, alcanzando los 30°C alrededor de las 9:00 horas.

Así será el clima en Obregón este jueves 28 de agosto. Foto: Conagua

La humedad relativa se mantiene en niveles altos, por lo que la sensación térmica será más elevada de lo que marquen los termómetros. Durante la tarde, Ciudad Obregón vivirá un ambiente de calor extremo. Se espera que las temperaturas ronden los 36°C, con sensación de hasta 42°C debido a la humedad y la radiación solar. El cielo permanecerá parcialmente nublado y aunque la probabilidad de lluvia será baja al inicio de la tarde, esta se incrementará conforme avance el día.

Además, el índice UV alcanzará niveles muy altos, por lo que se recomienda limitar la exposición al sol entre las 11:00 y 15:00 horas, además de mantenerse hidratados y utilizar protección solar. Será en el transcurso de la noche cuando el panorama cambie de manera significativa. Las previsiones apuntan a la presencia de tormentas eléctricas acompañadas de lluvias con intensidad variable.

Advierten lluvias nocturnas en Obregón

La probabilidad de precipitación asciende al 64 por ciento después de las 20:00 horas, con acumulados que podrían generar encharcamientos en diversas zonas de la ciudad. La temperatura descenderá ligeramente a 28°C, aunque la sensación térmica seguirá siendo elevada, cercana a los 32 °C. La actividad eléctrica y las ráfagas de viento podrían generar condiciones de riesgo, por lo que las autoridades llaman a la población a extremar precauciones, especialmente al transitar por avenidas con historial de acumulación de agua.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua) / The Weather Channel