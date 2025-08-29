Clima Ciudad Obregón HOY 29 de agosto: Calor extremo y probabilidad de lluvia por la noche

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Este viernes 29 de agosto de 2025, Ciudad Obregón vivirá temperaturas elevadas y condiciones que combinarán periodos de nubosidad con momentos soleados. El clima estará marcado por una sensación térmica superior a la temperatura real, lo que podría incrementar la percepción de calor a lo largo del día; no obstante, en la noche se prevén fuertes lluvias. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en Obregón este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el análisis de The Weather Channel, esta mañana la ciudad inició con 28 grados y cielo mayormente nublado, acompañado de una humedad elevada que superó el 80 por ciento, lo que generó una sensación térmica cercana a los 33 grados. Los primeros rayos del sol incrementarán gradualmente la temperatura, alcanzando los 31 grados hacia media mañana.

Así será el clima en Ciudad Obregón. Foto: Conagua

A lo largo de la tarde se espera que la temperatura alcance su punto más alto, con valores de hasta 37 grados en promedio, pero con una sensación térmica que podría superar los 40 grados debido a la humedad acumulada y la radiación solar intensa. Aunque el pronóstico indica un cielo parcialmente nublado, la probabilidad de lluvia se mantiene baja durante la mayor parte del día, apenas en un uno por ciento.

Sin embargo, las condiciones atmosféricas podrían generar un ambiente sofocante en las calles y afectar la movilidad de quienes realicen actividades al aire libre.

Alertan lluvias nocturnas en Ciudad Obregón

Ya por la noche, el clima mostrará un ligero cambio. Los reportes señalan que la temperatura descenderá a los 29 grados, con una sensación térmica que rondará los 36. El cielo se mantendrá mayormente nublado y la posibilidad de precipitaciones aumentará hasta un 24 por ciento en algunas zonas de la ciudad. Este escenario podría traer consigo lluvias aisladas o lloviznas durante las últimas horas del día, sin descartar ráfagas de viento moderado provenientes del sur.

La madrugada del sábado continuará con temperaturas cercanas a los 28 grados y cielo parcialmente nublado, aunque con un ligero descenso en la probabilidad de lluvia. Aun así, la humedad relativa se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar incomodidad durante el descanso nocturno.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)