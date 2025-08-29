Clima en Sonora: Alertan de LLUVIA FUERTE para Ciudad Obregón esta NOCHE; a esta HORA lloverá

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Tienes planes para esta noche? Es mejor que consultes el estado del tiempo, porque en Ciudad Obregón lloverá este viernes 29 de agosto, esto según las autoridades climatológicas. Por eso en TRIBUNA te traemos el reporte completo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y The Weather Channel; no dejes de leer para tener toda la información actualizada sobre a qué hora lloverá.

Según información de The Weather Channel, hoy en Ciudad Obregón lloverá desde las 20:00 horas hasta las 23:00 horas; a las 20:00 horas se presentará lluvia, a las 21:00 horas lluvia fuerte, a las 22:00 horas lluvia fuerte y a las 23:00 horas lluvia. El pronóstico indica 100 por ciento de probabilidades a las 21:00 horas. Además, se indica que se tendrán temperaturas desde los 28°C a los 34°C.

Por otra parte, según el boletín vespertino de la SMN durante la tarde-noche y madrugada del día sábado, el monzón mexicano y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el sur de la península de Baja California originarán lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora. Según los pronósticos, se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo de 18:00 a 21:00 horas en las regiones noroeste, norte, centro, costa, este y sur. Además, se pronostican vientos de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h para la entidad.

Clima en Ciudad Obregón para la noche

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) indicó que el panorama muestra una proyección de desarrollo de tormentas cargada hacia el oriente de la entidad. "El desarrollo de esta actividad se dará posterior al mediodía, teniendo el origen de varios núcleos en las inmediaciones de Yécora, Álamos, Sahuaripa y Nácori Chico. A su vez, algunos núcleos aislados podrían generarse sobre la zona de Agua Prieta", según lo señalado por el boletín.

¿Cómo se espera que sea el clima para mañana sábado 30 de agosto?

Para este sábado 30 de agosto en Sonora, se espera un día con cielo medio nublado a nublado durante el día y con lluvias puntuales muy fuertes, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. Las lluvias fuertes a puntuales muy fuertes que se pudieran presentar en Sonora dejarían captaciones de 50 a 75 milímetros (mm), pero las temperaturas serán entre los 40 y 45°C.

Fuente: Tribuna del Yaqui