Clima en Sonora HOY viernes 29 de agosto: Calor extremo y fuertes LLUVIAS por la tarde

Hermosillo, Sonora.- El estado de Sonora vivirá una jornada de contrastes este viernes 29 de agosto de 2025. El día arrancará con un ambiente cálido y relativamente estable, pero conforme avance la tarde se esperan tormentas intensas acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento. Para que planifiques todas tus actividades, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo completo.

Así será el clima en Sonora este viernes 29 de agosto

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la mañana en Sonora será mayormente despejada a medio nublada, con un ambiente cálido en gran parte del estado y templado en las zonas serranas. Aunque las primeras horas del día se sentirán agradables, conforme el sol avance las temperaturas empezarán a subir de manera considerable, alcanzando rápidamente niveles por encima de los 35 °C en varias localidades.

Así será el clima en Sonora este viernes. Foto: Conagua

Durante la tarde, el ambiente será muy caluroso, con máximas que podrían superar los 40°C en distintos municipios del estado de Sonora. Sin embargo, la estabilidad durará poco: el cielo se tornará de medio nublado a nublado y se desarrollarán lluvias puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora.

Estas condiciones elevan el riesgo de inundaciones urbanas, deslaves en zonas montañosas y reducción en la visibilidad en carreteras, por lo que las autoridades recomiendan extrema precaución. Al caer la noche, las tormentas continuarán en gran parte del estado. Las lluvias podrían prolongarse durante varias horas, especialmente en la región serrana y en localidades del centro y sur de Sonora.

El viento se mantendrá intenso, con rachas que podrían provocar caída de ramas, espectaculares y afectaciones en caminos rurales. El ambiente se tornará más fresco gracias a las precipitaciones, aunque la humedad será alta.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos o arroyos crecidos, no resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas y mantenerse informados a través de canales oficiales. En ciudades como Hermosillo, Cajeme, Navojoa y Nogales, la población debe anticipar retrasos en traslados urbanos y tomar precauciones por posibles encharcamientos.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)