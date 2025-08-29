¿Cómo estará el clima Hermosillo este viernes? Esto dicen Conagua sobre el CALOR EXTREMO

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo se prepara para enfrentar otra jornada de altas temperaturas este viernes 29 de agosto de 2025. Aunque el cielo se mantendrá parcialmente nublado en distintos momentos del día, las condiciones de calor intenso seguirán siendo la constante en la capital sonorense. Para que tomes precauciones y nada interrumpa tu jornada, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en Hermosillo este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana Hermosillo inició con cielo nublado y una sensación térmica ligeramente por encima de los 30°C, lo que refleja la humedad elevada en la zona. Conforme avancen las primeras horas del día, las condiciones se tornarán parcialmente nubladas, con temperaturas que rápidamente escalarán hasta superar los 32 grados hacia el mediodía.

Así será el clima en Hermosillo este viernes 29 de agosto. Foto: Conagua

Aunque la probabilidad de lluvia es prácticamente nula, la presencia de nubosidad intermitente favorecerá una ligera reducción en la radiación solar durante las primeras horas. Por la tarde, el termómetro alcanzará su punto más alto con valores de hasta 39°C, mientras la sensación térmica podría llegar a los 42. El cielo se mantendrá con intervalos de nubes y claros, y el viento soplará con mayor intensidad desde el oeste, alcanzando rachas de hasta 30 kilómetros por hora.

La humedad relativa cercana al 70 por ciento intensificará la sensación de bochorno, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol entre las 13:00 y las 17:00 horas, cuando el índice UV se ubicará en niveles muy altos, lo que puede provocar daños en la piel sin protección adecuada. Durante la noche, Hermosillo vivirá un respiro moderado, aunque las temperaturas continuarán elevadas. Se prevé que los valores se mantengan entre los 32 y 34 grados, con cielo mayormente nublado.

La sensación térmica seguirá rondando los 35, lo que impedirá una refrescante recuperación nocturna. El viento se mantendrá en calma, con dirección variable entre noreste y norte, lo que permitirá una noche relativamente estable pero aún calurosa. ¡Recuerda estar atento a los comunicados de las autoridades para evitar siniestros!

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua) / The Weather Channel