Con 'El Valor de Educar', Constellation Brands apoya a 500 estudiantes de Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Por medio de la quinta edición del programa de excelencia 'El Valor de Educar', Constellation Brands entregó 500 reconocimientos a estudiantes sonorenses de preparatoria y universidad con alto rendimiento académico.El programa potencia el desarrollo personal y profesional de las y los estudiantes beneficiados para concluir sus estudios, brindándoles herramientas para convertirlos en agentes de cambio y líderes en el ámbito profesional gracias a la formación integral con excelencia académica, liderazgo, mentoría, apoyo económico y orientación vocacional.

Entre apoyos directos e indirectos, 'Valor de Educar' ya suma en Sonora siete mil 200 beneficiados y, con su implementación en los estados de Coahuila y Veracruz, la cifra asciende a 20 mil 285 personas impactadas con 161.5 millones de pesos invertidos.

Desde la primera convocatoria, también los padres de familia de los estudiantes seleccionados han tenido participación en sesiones de formación educativa de dicho programa.

Reconocer y apoyar

En la entrega de reconocimientos, el gerente general de Constellation Brands, Jorge Burgos, reconoció el esfuerzo de los jóvenes. "Hoy impulsamos la historia de 500 agentes de transformación nuevos, quienes a través de más y mejores oportunidades y su compromiso contribuirán al bienestar de su comunidad".

Destacó que el programa se ha consolidado como la acción social más relevante de la empresa, que tiene muy definido su compromiso de contribuir con una comunidad cada vez más preparada, así como de impulsar y generar más oportunidades a los futuros líderes.

Las instituciones educativas participantes son el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y Educación Media Superior a Distancia del Estado de Sonora, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora, el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, el Instituto Tecnológico de Sonora, el Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, la Universidad La Salle Noroeste, la Universidad de Sonora, la Universidad Tecnológica de Etchojoa y la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui