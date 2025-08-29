Congreso de Sonora: Aprueban la nueva Ley de Transparencia para el estado

Hermosillo, Sonora.- Los diputados locales aprobaron la nueva Ley de Transparencia para Sonora, así como las leyes secundarias de la Reforma al Poder Judicial local, previo a la toma de protesta de los nuevos jueces y magistrados.
La Ley de Transparencia de Sonora aprobada busca la creación del órgano autónomo Transparencia para el Pueblo, el cual será el encargado de garantizar a los ciudadanos el acceso a la información; además, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno asumirá actividades de protección de datos.
El diputado David Figueroa Ortega, quien sometió el dictamen a discusión del pleno, destacó que esta nueva disposición tiene el objetivo de que se garantice la información a los ciudadanos.
Así mismo, en esta sesión extraordinaria los legisladores aprobaron la renuncia de tres magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora: Javier Enríquez Enríquez, Guadalupe Von Ontiveros y América Yescas Figueroa.
Fuente: Tribuna del Yaqui