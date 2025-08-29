Exceso de basura en las calles, la causa principal de las inundaciones en Navojoa

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Las recientes lluvias dejaron inundaciones de hasta medio metro de altura en el municipio de Navojoa; sin embargo, las autoridades aseguran que esto se debe al exceso de basura que la ciudadanía arroja a las calles, lo cual termina tapando las rejillas del drenaje pluvial.

Según los reportes de la Secretaría de Servicios Públicos, las colonias con mayor exceso de basura en sus calles son Laureles, Mocúzarit, Miravalle, Pueblo Nuevo e incluso los bulevares principales de la ciudad como Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.

El problema

Mario Alberto Ramírez Modesto, titular de Servicio Públicos, reveló que el arrojar basura a la calle, además de ocasionar una mala imagen en la ciudad, reduce la capacidad del drenaje pluvial hasta un 80 por ciento durante cada temporada de lluvia.

Al hacer la ciudadanía esto, obviamente, cuando llueve, la basura es arrastrada a las alcantarillas y se tapan… Te pudiera decir que de un 100 por ciento de flujo de agua que se va por las alcantarillas, nos baja hasta un 20 por ciento y es por eso que estamos teniendo estas inundaciones", afirmó.

Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía a no arrojar escombro, maleza o basura a la calle y reportarla a la Secretaría de Servicios Públicos para que una cuadrilla especial la recoja y no termine tapando el drenaje pluvial.

La verdad es que el 90 por ciento de los niveles que aumentaron en esta reciente lluvia fue a causa de que la gente está tirando la basura en la calle. Tenemos que tener más cuidado en ese tema, debemos ser más responsables y ponerla en su lugar, ya que esto puede afectar gravemente nuestros hogares", puntualizó Ramírez Modesto.

Fuente: Tribuna del Yaqui