IMSS Bienestar tiene nuevas ambulancias, lluvia en Ciudad Obregón y más noticias en el Top 3 Sonora

Se incendia vehículo de Natanael Cano en Hermosillo
Rumores apuntan a que el famoso cantante, Natanael Cano, habría perdido un vehículo de lujo durante un incendio en Hermosillo. La tarde del miércoles las llamas calcinaron por completo una camioneta Ford F-150 Shelby modelo 2020, que habría sido propiedad del intérprete de corridos tumbados.
Lluvias causan daños en Ciudad Obregón
Poco antes de la media noche del jueves, una tormenta azotó a Ciudad Obregón, provocando daños en diversas zonas debido a las intensas lluvias. Se reportó la caída de al menos 12 árboles y colonias del sur de la ciudad, como Villas del Trigo, presentaron inundaciones.
Durazo entrega ambulancias al IMSS Bienestar
El gobernador Alfonso Durazo encabezó la entrega de 231 ambulancias y vehículos al IMSS-Bienestar en Sonora. Se informó que estas unidades fueron destinadas para mejorar la atención médica en 10 municipios de la entidad y que se contó con una inversión de 162 millones de pesos.
