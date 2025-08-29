IMSS Bienestar tiene nuevas ambulancias, lluvia en Ciudad Obregón y más noticias en el Top 3 Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Entregan nuevas ambulancias y vehículos al IMSS Bienestar a beneficio de 10 municipios sonorenses; conoce los detalles de esta y más noticias en el Tribuna Top 3 Sonora. Este resumen se convertirá en tu favorito, ya que podrás encontrar la mejor y más relevante información que está marcando la agenda de la entidad en un solo formato.

Se incendia vehículo de Natanael Cano en Hermosillo

Rumores apuntan a que el famoso cantante, Natanael Cano, habría perdido un vehículo de lujo durante un incendio en Hermosillo. La tarde del miércoles las llamas calcinaron por completo una camioneta Ford F-150 Shelby modelo 2020, que habría sido propiedad del intérprete de corridos tumbados.

Lluvias causan daños en Ciudad Obregón

Poco antes de la media noche del jueves, una tormenta azotó a Ciudad Obregón, provocando daños en diversas zonas debido a las intensas lluvias. Se reportó la caída de al menos 12 árboles y colonias del sur de la ciudad, como Villas del Trigo, presentaron inundaciones.

Durazo entrega ambulancias al IMSS Bienestar

El gobernador Alfonso Durazo encabezó la entrega de 231 ambulancias y vehículos al IMSS-Bienestar en Sonora. Se informó que estas unidades fueron destinadas para mejorar la atención médica en 10 municipios de la entidad y que se contó con una inversión de 162 millones de pesos.

