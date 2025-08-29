Inicia Alfonso Durazo campaña de 'Septiembre Mes del Testamento'

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Como es una tradición al iniciar el mes de septiembre, el Gobierno del Estado, junto con el Colegio de Notarios, arranca su campaña 'Septiembre Mes del Testamento', que en esta edición 2025 fue inaugurada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Del 1 al 30 de septiembre, todas las notarías públicas en Sonora tramitarán el testamento con un 50 por ciento de descuento en su costo. Los principales beneficios de este documento son asegurar que se cumpla la voluntad de la persona fallecida sobre sus bienes y evitar pleitos y gastos legales para la familia, así como facilitar la distribución rápida del patrimonio a los herederos.

El mandatario, en su mensaje, recordó que esta campaña, que tiene más de 20 años realizándose a nivel federal y estatal, es para que las personas aprovechen los descuentos de 50 por ciento en la realización de su testamento ante un notario público; señaló que también se exenta el cobro total cuando se hace a puño y letra.

Evitar problemas

Alfonso Durazo recalcó la importancia de dar certeza jurídica a la familia y dejar por escrito el reparto de los bienes para evitar conflictos en tribunales que pueden tardar años en resolverse. "Cuando hay testamento, ustedes saben que hay menos conflictos, y cuando hay menos conflictos, hay menos carga en los juzgados, por eso nuestro interés en impulsar este programa, de tal manera que se aligere también la carga en los juzgados", resaltó el gobernador de Sonora.

Se busca realizar 10 mil testamentos en las notarías públicas de Sonora durante el mes de septiembre con esta campaña que ofrece un descuento del 50 por ciento en la realización de dicho trámite.

Fuente: Tribuna del Yaqui