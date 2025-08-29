Obras de infraestructura impulsadas por Sheinbaum benefician a Sonora: Fany Duarte

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La regidora del Ayuntamiento de Hermosillo, Stephania 'Fany' Duarte Federico, señaló que Sonora se ha beneficiado con infraestructura educativa, de salud y de movilidad para el estímulo de la economía en este primer año de gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La regidora, presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Cabildo de Hermosillo, mencionó que en este primer informe de gobierno se debe destacar la reducción de los índices de pobreza, pues más de 11 millones de personas ahora cuentan con ingresos económicos dignos.

Señaló que Sonora se ha beneficiado con la construcción de carreteras importantes como la de Bavispe a Nuevo Casas Grandes, que continuó el proyecto de gobierno de la presidenta. Duarte Federico dijo que estos beneficios "se pueden resumir en tres pilares fundamentales: uno sería el Plan México, que tiene que ver con esto que son los Polos de Desarrollo del Bienestar; las renegociaciones del T-MEC y la coordinación con los líderes extranjeros".

Señaló que el liderazgo de Claudia Sheinbaum ha sido una clave fundamental para defender a la soberanía ante los temas de coyuntura internacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui